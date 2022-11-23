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2012 Ford F-150

165,529 KM

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2012 Ford F-150

2012 Ford F-150

FX4

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2012 Ford F-150

FX4

Location

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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165,529KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9357625
  • Stock #: 2212-01
  • VIN: 1FTFW1EF9CFB18643

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 165,529 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********* 2012 FORD F150 FX4 SUPERCREW ******

ENGINE: 5L 8CYL

 

4X4

BACKUP CAMERA

LEATHER HEATED AND COLD SEAT

FACTORY REMOTE STARTER

SUNROOF

REAR PARKING SENSORS

BLUETOOTH

NAVIGATION SYSTEM

STEERING WHEEL CONTROL

RUNNING BOARD

POWER SEAT

2 POSITIONS MEMORY DRIVER SEAT

CRUISE CONTROL

TRACTION CONTROL

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Keyless Entry
Sunroof / Moonroof
CD Player
Automatic Headlights
Transmission Overdrive Switch
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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