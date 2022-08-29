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2012 Hyundai Elantra

82,624 KM

Details Description Features

$10,450

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PCL Auto

780-244-2886

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2012 Hyundai Elantra

2012 Hyundai Elantra

4dr Sdn Auto GLS

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2012 Hyundai Elantra

4dr Sdn Auto GLS

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$10,450

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82,624KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9220579
  • Stock #: 2209-21
  • VIN: 5NPDH4AEXCH119001

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 82,624 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2012 HYUNDAI ELANTRA GLS **********

 

ENGINE:1.8L 4CYL

 

 

LOW KM (82,624 KM)

SUN/MOONROOF

HEATED REAR SEAT(S)

HEATED FRONT SEAT(S)

SATELLITE RADIO

BLUETOOTH CONNECTION

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

POWER OUTLET

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

FRONT READING LAMPS

LEATHER STEERING WHEEL

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

EMERGENCY TRUNK RELEASE

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

CLOTH SEATS

PASS-THROUGH REAR SEAT

REAR BENCH SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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