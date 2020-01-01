Menu
Account
Sign In
Back

2012 Hyundai Santa Fe

132,000 KM

Details Description Features

$8,800

+ tax & licensing
Make it Yours
$8,800

+ taxes & licensing

Green Line Auto Clearance

780-479-1990

Contact Seller
2012 Hyundai Santa Fe

2012 Hyundai Santa Fe

AWD 4dr I4 GLS

Watch This Vehicle

2012 Hyundai Santa Fe

AWD 4dr I4 GLS

Location

Green Line Auto Clearance

12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

  1. 6269919
  2. 6269919
  3. 6269919
Contact Seller

$8,800

+ taxes & licensing

132,000KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6269919
  • Stock #: 2012-SANTAFE
  • VIN: 5XYZGDAB9CG115091

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 2012-SANTAFE
  • Mileage 132,000 KM

Vehicle Description

FINANCING AVAILABLE.............2.4L 4CYL GASOLINE FUEL............


CALL OR TEXT__SHAD. 780***707***8779______MONICA...587***974***4454******


 


 


BLUETOOTH CONNECTIVITY HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER WOOD TRIM


DRIVE TRAIN - ALL WHEELSATELLITE RADIO SIRIUS


5 PASSENGER HARD TOP RF SIDE AIRBAG


AIR CONDITIONING LF SIDE AIRBAG ROOF LUGGAGE RACK


AIRBAG FRONT LEFT LR SIDE AIRBAG RR SIDE AIRBAG


AIRBAG FRONT RIGHT MP3 CAPABILITY S AIRBAG LEFT FRONT YES


AM/FM/CD POWER LOCKS SEAT NONE


CD IN DASH POWER MIRRORS SIDE FRONT AIR BAGS


CLOTH SEATS POWER STEERING TILT WHEEL


CRUISE CONTROL POWER WINDOWS TRACTION CONTROL


DUAL AIR BAGS REAR SPOILER USB INPUT


ELECTRIC MIRRORS REAR WIPER WARRANTY BOOK

Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Traction Control
ABS Brakes
Side Airbag
Passenger Airbag
Child-Safety Locks
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Remote Trunk Release
Heated Seats
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Vehicle Anti-Theft System
Rear Window Defroster
Cloth Interior
Entertainment System
Parking Sensor
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag
Rear Windows Wiper
Dual impact Airbags

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Green Line Auto Clearance

2010 Mitsubishi Lanc...
 168,000 KM
$9,999 + tax & lic
2011 RAM 1500 4WD Qu...
 189,000 KM
$12,999 + tax & lic
2004 Chevrolet Silve...
 367,000 KM
$4,999 + tax & lic

Email Green Line Auto Clearance

Green Line Auto Clearance

Green Line Auto Clearance

12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

Call Dealer

780-479-XXXX

(click to show)

780-479-1990

Quick Links
Directions Website Inventory