2012 Hyundai Santa Fe

+ taxes & licensing
780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
780-479-1990
+ taxes & licensing
FINANCING AVAILABLE.............2.4L 4CYL GASOLINE FUEL............
CALL OR TEXT__SHAD. 780***707***8779______MONICA...587***974***4454******
BLUETOOTH CONNECTIVITY HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER WOOD TRIM
DRIVE TRAIN - ALL WHEELSATELLITE RADIO SIRIUS
5 PASSENGER HARD TOP RF SIDE AIRBAG
AIR CONDITIONING LF SIDE AIRBAG ROOF LUGGAGE RACK
AIRBAG FRONT LEFT LR SIDE AIRBAG RR SIDE AIRBAG
AIRBAG FRONT RIGHT MP3 CAPABILITY S AIRBAG LEFT FRONT YES
AM/FM/CD POWER LOCKS SEAT NONE
CD IN DASH POWER MIRRORS SIDE FRONT AIR BAGS
CLOTH SEATS POWER STEERING TILT WHEEL
CRUISE CONTROL POWER WINDOWS TRACTION CONTROL
DUAL AIR BAGS REAR SPOILER USB INPUT
ELECTRIC MIRRORS REAR WIPER WARRANTY BOOK
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3