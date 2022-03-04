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2012 Jeep Patriot

183,884 KM

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Location

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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183,884KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8526638
  • VIN: 1C4NJRAB6CD670902

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 183,884 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE******* PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM. OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED. ALL VEHICLES COME WITH: • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT • CARFAX • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE) • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE) • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA PAYMENTS METHOD: • CASH • DEBIT CARDS • BANK DRAFTS • CERTIFIED CHEQUES • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES) FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. ********** 2012 JEEP PATRIOT NORTH ********** ENGINE: 2.4L - 4 CYL 4WD REMOTE STARTER KEYLESS A/C CRUISE CONTROL TILT STEERING WHEEL BUCKET SEATS POWER LOCKS POWER WINDOWS POWER HEATED MIRRORS TRACTION CONTROL PRIVACEY GLASS CD PLAYER REAR DEFROST INSTPECTED RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY) DETAILED WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. EYE IT. TRY IT. BUY IT. AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Privacy Glass
Temporary spare tire
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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