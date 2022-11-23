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2012 Kia Soul

146,131 KM

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$8,450

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2012 Kia Soul

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2012 Kia Soul

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Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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146,131KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9435039
  • Stock #: 2211-20
  • VIN: KNDJT2A63C7389660

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 146,131 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2012 kia soul + **********

 

ENGINE: 2.0l 4cyl

 

 

LOW MILEAGE (146,131 km )

BACKUP CAMERA

SUNROOF

HEATED SEAT

BLUETOOTH

AUX/USB PORTS

STEERING WHEEL CONTROL

MUSIC ILLUMINATION CHANGING COLOR 

ECO FUEL SYSTEM

HILL ASSIST CONTROL(HAC)

CRUISE CONTROL

TRACTION CONTROL

POWER WINDOW

FOG LIGHTS

REAR WINDSHIELD WIPER

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
Sunroof / Moonroof
CD Player
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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