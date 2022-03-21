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+ taxes & licensing
780-244-2886
2013 Buick Regal
4dr Sdn Turbo
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$12,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8921029
- Stock #: 2207-05
- VIN: 2G4GT5EV9D9169870
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 119,621 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
*********GRILLE EMBLEM HAS BEEN ORDERED**********
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2013 BUICK REGAL PREMIUM **********
ENGINE: 2.0L 4 CYL
KEYLESS START
HEATED FRONT SEAT(S)
BLUETOOTH CONNECTION
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
POWER DRIVER SEAT
POWER PASSENGER SEAT
HID HEADLIGHTS
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS
LEATHER STEERING WHEEL
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
PASSENGER ADJUSTABLE LUMBAR
CLIMATE CONTROL
UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER
TURBOCHARGED
TEMPORARY SPARE TIRE
SATELLITE RADIO
AUXILIARY AUDIO INPUT
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
WOODGRAIN INTERIOR TRIM
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
REAR PARKING AID
FRONT READING LAMPS
REAR READING LAMPS
EMERGENCY TRUNK RELEASE
REMOTE TRUNK RELEASE
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
TELEMATICS
STABILITY CONTROL
4-WHEEL DISC BRAKES
BRAKE ASSIST
CHILD SAFETY LOCKS
NAVIGATION FROM TELEMATICS
REAR BENCH SEAT
PASS-THROUGH REAR SEAT
INSTPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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Vehicle Features
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