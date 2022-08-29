$7,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2013 Chevrolet Equinox
AWD 4DR LT W/2LT
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$7,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9065509
- Stock #: 2209-20
- VIN: 2GNFLNE37D6404158
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 197,427 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2013 CHEVROLET EQUINOX LT AWD **********
ENGINE:3.6L 6CYL
ACTIVE
1 OWNER
AWD
FACTORY REMOTE STARTER (2 FOBS)
BACK-UP CAMERA
HEATED FRONT SEAT(S)
BLUETOOTH CONNECTION
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
LEATHER STEERING WHEEL
CLIMATE CONTROL
POWER DRIVER SEAT
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
SATELLITE RADIO
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
AUXILIARY AUDIO INPUT
PRIVACY GLASS
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
POWER OUTLET
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
FRONT READING LAMPS
TIRE PRESSURE MONITOR
TELEMATICS
NAVIGATION FROM TELEMATICS
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
REAR BENCH SEAT
TEMPORARY SPARE TIRE
INSPECTED
DETAILED
MINOR HAIL DAMAGE
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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