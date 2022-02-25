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2013 Ford Focus

128,214 KM

Details Description Features

$8,250

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PCL Auto

780-244-2886

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2013 Ford Focus

2013 Ford Focus

SE

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2013 Ford Focus

SE

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$8,250

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128,214KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8448174
  • Stock #: 2303-03
  • VIN: 1FADP3F24DL227984

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey - Dark
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,214 KM

Vehicle Description

********1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE ************

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

_MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

_CARFAX

_ 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

_OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME ( PRIOR PURCHASE)

_FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD

-CASH

-DEBIT CARDS

-BANK DRAFTS

-CERTIFIED CHEQUES

-CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

 

********* 2013 FORD FOCUS SE ******** 

 

ENGINE: 2L 4CYL

 

LOW MILLAGE ( 128,214 KM ) 

HEATED  SEAT

BLUETOOTH

STEERING WHEEL CONTROL

CRUISE CONTROL

A/C

POWER WINDOW

INSPECTED

RECERTIFIED ( INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY )

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Pass-Through Rear Seat
Wheel Covers
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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