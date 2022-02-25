$8,250+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2013 Ford Focus
SE
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$8,250
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8448174
- Stock #: 2303-03
- VIN: 1FADP3F24DL227984
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Grey - Dark
- Body Style Sedan
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 128,214 KM
Vehicle Description
********1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE ************
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.
ALL VEHICLES COME WITH:
_MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
_CARFAX
_ 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
_OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME ( PRIOR PURCHASE)
_FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD
-CASH
-DEBIT CARDS
-BANK DRAFTS
-CERTIFIED CHEQUES
-CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********* 2013 FORD FOCUS SE ********
ENGINE: 2L 4CYL
LOW MILLAGE ( 128,214 KM )
HEATED SEAT
BLUETOOTH
STEERING WHEEL CONTROL
CRUISE CONTROL
A/C
POWER WINDOW
INSPECTED
RECERTIFIED ( INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY )
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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AMVIC© LICENSED DEALER
Vehicle Features
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