$10,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2013 GMC Terrain
SLE1
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$10,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9177979
- Stock #: 2210-14
- VIN: 2GKFLREK8D6359307
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 159,252 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2013 GMC TERRAIN SLE **********
ENGINE:2.4L 4CYL
AWD
BACK-UP CAMERA
BLUETOOTH CONNECTION
CLIMATE CONTROL
POWER DRIVER SEAT
ECO DRIVE MODE
CRUISE CONTROL
TRACTION CONTROL
STEERING WHEEL CONTROL
SATELLITE RADIO
MP3 PLAYER
AUXILIARY AUDIO INPUT
AM/FM RADIO
PRIVACY GLASS
POWER OUTLET
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
LEATHER STEERING WHEEL
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
4-WHEEL DISC BRAKES
CONVENTIONAL SPARE TIRE
CHILD SAFETY STABILITY CONTROL
CLOTH SEATS
PASS-THROUGH REAR SEAT
REAR BENCH SEAT
INSPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
EYE IT. TRY IT. BUY IT.
AMVIC© LICENSED DEALER
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From PCL Auto
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.