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2013 GMC Terrain

159,252 KM

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$10,950

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780-244-2886

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2013 GMC Terrain

2013 GMC Terrain

SLE1

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2013 GMC Terrain

SLE1

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$10,950

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159,252KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9177979
  • Stock #: 2210-14
  • VIN: 2GKFLREK8D6359307

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 159,252 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

 

********** 2013 GMC TERRAIN SLE **********

 

ENGINE:2.4L 4CYL

 

 

AWD

BACK-UP CAMERA

BLUETOOTH CONNECTION

CLIMATE CONTROL

POWER DRIVER SEAT

ECO DRIVE MODE

CRUISE CONTROL

TRACTION CONTROL

STEERING WHEEL  CONTROL

SATELLITE RADIO

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

PRIVACY GLASS

POWER OUTLET

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

LEATHER STEERING WHEEL

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

4-WHEEL DISC BRAKES

CONVENTIONAL SPARE TIRE

CHILD SAFETY STABILITY CONTROL

CLOTH SEATS

PASS-THROUGH REAR SEAT

REAR BENCH SEAT

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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