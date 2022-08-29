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2013 Hyundai Elantra

98,976 KM

Details Description Features

$9,450

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PCL Auto

780-244-2886

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2013 Hyundai Elantra

2013 Hyundai Elantra

4DR SDN AUTO GL

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2013 Hyundai Elantra

4DR SDN AUTO GL

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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98,976KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9103303
  • Stock #: 2209-45
  • VIN: 5NPDH4AE5DH326347

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey - Light
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 98,976 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2013 HYUNDAI ELANTRA GL **********

 

ENGINE:1.8L 4CYL

 

 

LOW MILEAGE (98,976 KM)

REMOTE STARTER

HEATED FRONT SEAT(S)

BLUETOOTH CONNECTION

ECO MODE

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

SATELLITE RADIO

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

FRONT READING LAMPS

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

EMERGENCY TRUNK RELEASE

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

CHILD SAFETY LOCKS

REAR BENCH SEAT

PASS-THROUGH REAR SEAT

CLOTH SEATS

BRAKE ASSIST

TEMPORARY SPARE TIRE

WHEEL COVERS

STEEL WHEELS

4-WHEEL DISC BRAKES

HAIL DAMAGE

INSPECTED

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Power Steering
CD Player
Wheel Covers
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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