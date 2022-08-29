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780-244-2886
2013 Hyundai Elantra
4DR SDN AUTO GL
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$9,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9103303
- Stock #: 2209-45
- VIN: 5NPDH4AE5DH326347
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey - Light
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 98,976 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2013 HYUNDAI ELANTRA GL **********
ENGINE:1.8L 4CYL
LOW MILEAGE (98,976 KM)
REMOTE STARTER
HEATED FRONT SEAT(S)
BLUETOOTH CONNECTION
ECO MODE
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
SATELLITE RADIO
MP3 PLAYER
AUXILIARY AUDIO INPUT
AM/FM RADIO
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
POWER OUTLET
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
FRONT READING LAMPS
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
EMERGENCY TRUNK RELEASE
TRIP COMPUTER
STABILITY CONTROL
CHILD SAFETY LOCKS
REAR BENCH SEAT
PASS-THROUGH REAR SEAT
CLOTH SEATS
BRAKE ASSIST
TEMPORARY SPARE TIRE
WHEEL COVERS
STEEL WHEELS
4-WHEEL DISC BRAKES
HAIL DAMAGE
INSPECTED
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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