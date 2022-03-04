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2013 Kia Optima

82,797 KM

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2013 Kia Optima

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EX LUXURY

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2013 Kia Optima

EX LUXURY

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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82,797KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8468814
  • Stock #: 2203-24
  • VIN: KNAGN4A70D5439403

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 82,797 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.

ALL VEHICLES COME WITH: • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT • CARFAX • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE) • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE) • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

PAYMENTS METHOD: • CASH • DEBIT CARDS • BANK DRAFTS • CERTIFIED CHEQUES • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

**********2013 KIA OPTIMA EX **********

ENGINE: 2.4L 4CYL

LOW MILLAGE ( 82,797 KM ) BACKUP CAMERA DUAL SUNROOF/MOOROOF LEATHER HEATED SEATS BLUETOOTH STEERING WHEEL CONTROL POWER SEAT ECO FUEL SYSTEM CRUISE CONTROL PARKING SENSORS INSTPECTED RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY) DETAILED

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Keyless Entry
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Reading Lamps
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Panoramic Roof
Climate Control
Transmission w/Dual Shift Mode
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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