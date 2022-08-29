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2013 Mercedes-Benz GLK-Class

164,140 KM

Details Description Features

$17,950

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780-244-2886

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2013 Mercedes-Benz GLK-Class

2013 Mercedes-Benz GLK-Class

4MATIC 4dr GLK 350

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2013 Mercedes-Benz GLK-Class

4MATIC 4dr GLK 350

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$17,950

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164,140KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9034717
  • Stock #: 2209-08
  • VIN: WDCGG8JB9DG138782

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 164,140 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

**********  **********

 

ENGINE:3.5L 6 CYL

 

 

1 OWNER

AWD

LOW MILEAGE (163,140 KM)

PUSH START

BLUETOOTH

LEATHER

PANORAMIC SUNROOF

POWER DRIVER MEMORY SEAT

POWER PASSENGER MEMORY SEAT

HEATED FRONT SEAT(S)

POWER FOLDING MIRRORS

LEATHER STEERING WHEEL

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

AM/FM RADIO

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

CLIMATE CONTROL

BRAKE ASSIST

TEMPORARY SPARE TIRE

PRIVACY GLASS

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

RAIN SENSING WIPERS

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

TIRE PRESSURE MONITOR

STABILITY CONTROL

4-WHEEL DISC BRAKES

CARGO SHADE

PASS-THROUGH REAR SEAT

REAR BENCH SEAT

ACTIVE STATUS

INSTPECTED

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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