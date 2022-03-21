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2013 Nissan Sentra

121,710 KM

Details Description Features

$7,950

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PCL Auto

780-244-2886

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2013 Nissan Sentra

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2013 Nissan Sentra

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$7,950

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121,710KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8735930
  • Stock #: 2205-30
  • VIN: 3N1AB7AP7DL644318

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 121,710 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2013 NISSAN SENTRA S **********

 

ENGINE: 1.8L  4CYL

 

 

LOW MILEAGE (121,710 KM)

REMOTE STARTER (2 FOBS)

BLUETOOTH

ECO

SPORT MODE

KEYLESS

POWER LOCK

POWER WINDOWS

POWER MIRRORS

AM/FM RADIO

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

CHILD SAFETY LOCKS

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

ENGINE IMMOBILIZER

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

TRIP COMPUTER

WHEEL COVERS

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

PASS-THROUGH REAR SEAT

REAR BENCH SEAT

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Security System
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Bluetooth
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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