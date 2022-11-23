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2013 Nissan Sentra

125,074 KM

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$8,750

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2013 Nissan Sentra

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S

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2013 Nissan Sentra

S

Location

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$8,750

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125,074KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9440796
  • Stock #: 2211-22
  • VIN: 3N1AB7AP2DL707650

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 125,074 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******





PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.




OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.




ALL VEHICLES COME WITH:



• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT



• CARFAX



• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)



• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)



• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA




PAYMENTS METHOD:



• CASH



• DEBIT CARDS



• BANK DRAFTS



• CERTIFIED CHEQUES



• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)




FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.




********** 2013 NISSAN SENTRA S **********




ENGINE: 1.8L 4CYL





LOW MILEAGE (125,792 KM KM )



BLUETOOTH



ECO & SPORT DRIVING MODE



TRACTION CONTROL



CRUISE CONTROL



STEERING WHEEL CONTROL



KEYLESS



POWER LOCK



POWER WINDOWS



POWER MIRRORS



AM/FM RADIO



MP3 PLAYER



AUXILIARY AUDIO INPUT



CHILD SAFETY LOCKS



VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS POWER OUTLET



ENGINE IMMOBILIZER



DRIVER VANITY MIRROR



PASSENGER VANITY MIRROR TRIP COMPUTER WHEEL COVERS



STABILITY CONTROL



BRAKE ASSIST



PASS-THROUGH REAR SEAT REAR BENCH SEAT



INSPECTED



RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)



DETAILED




WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.




EYE IT. TRY IT. BUY IT.




AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Security System
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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