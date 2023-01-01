$16,950+ tax & licensing
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780-244-2886
2013 Toyota Venza
4DR WGN V6 AWD
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$16,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9497491
- Stock #: 2212-08
- VIN: 4T3BK3BB6DU074379
Vehicle Details
- Exterior Colour Brown
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 120,034 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
- MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
- CARFAX
- 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
- OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
- FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENT METHODS:
- CASH
- DEBIT CARDS
- BANK DRAFTS
- CERTIFIED CHEQUES
- CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2013 TOYOTA VENZA AWD **********
ENGINE:3.5L 6CYL
LOW KM (120,034 KM)
AWD
BACKUP CAMERA
LEATHER HEATED SEATS
SUNROOF
POWER LIFT GATE
SUNROOF
FOG LIGHTS
CLIMATE CONTROL
BLUETOOTH CONNECTION
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
MP3 PLAYER
AUXILIARY AUDIO INPUT
AM/FM RADIO
SATELLITE RADIO
PRIVACY GLASS
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
POWER OUTLET
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
FRONT READING LAMPS
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
REAR SPOILER
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER
CHILD SAFETY LOCKS
POWER DRIVER SEAT
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
WHEEL LOCKS
STABILITY CONTROL
4-WHEEL DISC BRAKES
BRAKE ASSIST
CARGO SHADE
REAR BENCH SEAT
PASS-THROUGH REAR SEAT
INSPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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