Menu
Account
Sign In
Back

2013 Toyota Venza

120,034 KM

Details Description Features

$16,950

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$16,950

+ taxes & licensing

PCL Auto

780-244-2886

Contact Seller
2013 Toyota Venza

2013 Toyota Venza

4DR WGN V6 AWD

Watch This Vehicle

2013 Toyota Venza

4DR WGN V6 AWD

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

Contact Seller

$16,950

+ taxes & licensing

120,034KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9497491
  • Stock #: 2212-08
  • VIN: 4T3BK3BB6DU074379

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brown
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 120,034 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

  • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
  • CARFAX
  • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
  • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
  • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENT METHODS:

  • CASH
  • DEBIT CARDS
  • BANK DRAFTS
  • CERTIFIED CHEQUES
  • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2013 TOYOTA VENZA AWD **********

 

ENGINE:3.5L 6CYL

 

LOW KM (120,034 KM)

AWD

BACKUP CAMERA

LEATHER HEATED SEATS

SUNROOF

POWER LIFT GATE

SUNROOF

FOG LIGHTS

CLIMATE CONTROL

BLUETOOTH CONNECTION

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

SATELLITE RADIO

PRIVACY GLASS

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

FRONT READING LAMPS

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

REAR SPOILER

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER

CHILD SAFETY LOCKS

POWER DRIVER SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

WHEEL LOCKS

STABILITY CONTROL

4-WHEEL DISC BRAKES

BRAKE ASSIST

CARGO SHADE

REAR BENCH SEAT

PASS-THROUGH REAR SEAT

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
CD Player
Wheel Locks
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From PCL Auto

2013 Toyota Venza 4D...
 120,034 KM
$16,950 + tax & lic
2017 Ford Escape Tit...
 145,839 KM
$17,950 + tax & lic
2013 Mitsubishi Lanc...
 133,611 KM
$9,250 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email PCL Auto

PCL Auto

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

Call Dealer

780-244-XXXX

(click to show)

780-244-2886

Quick Links
Directions Website Inventory