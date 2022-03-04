$8,450+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2013 Volkswagen Jetta
comfortline
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$8,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8595425
- Stock #: 2205-11
- VIN: 3VWDK7AJ8DM304432
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Grey
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 120,607 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2013 VOLKSWAGEN JETTA COMFORTLINE **********
ENGINE: 2.0L 4CYL
LOW MILEAGE ( 120,607 KM)
SUNROOF
HEATED FRONT SEAT(S)
KEYLESS
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
HEATED MIRRORS
FOG LIGHTS
BRAKE ASSIST
A/C
CRUISE CONTROL
TILT STEERING WHEEL
AM/FM RADIO
4-WHEEL DISC BRAKES
TRACTION CONTROL
REAR DEFROST
LOCKING/LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
CHILD SAFETY LOCKS
PASS-THROUGH REAR SEAT
CLOTH SEATS
CONVENTIONAL SPARE TIRE
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
POWER OUTLET
ENGINE IMMOBILIZER
INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
MIRROR MEMORY
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
PASSENGER ADJUSTABLE LUMBAR
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
REMOTE TRUNK RELEASE
WHEEL LOCKS
STABILITY CONTROL
BUCKET SEATS
REAR BENCH SEAT
INSTPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
EYE IT. TRY IT. BUY IT.
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