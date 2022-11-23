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2013 Volkswagen Jetta

197,897 KM

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2013 Volkswagen Jetta

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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197,897KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9363421
  • VIN: 3VW2K7AJ8DM409432

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 197,897 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2013 VOLKSWAGEN  JETTA  **********

 

ENGINE: 2.0L 4CYL

 

ENGINE: 2.0L 4CYL

 

ACTIVE STATUS

HEATED FRONT SEAT(S)

KEYLESS

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

AUX PORT

HEATED MIRRORS

FOG LIGHTS

BRAKE ASSIST

A/C

CRUISE CONTROL

TILT STEERING WHEEL

AM/FM RADIO

4-WHEEL DISC BRAKES

TRACTION CONTROL

REAR DEFROST

LOCKING/LIMITED SLIP DIFFERENTIAL

CHILD SAFETY LOCKS

PASS-THROUGH REAR SEAT

CLOTH SEATS

CONVENTIONAL SPARE TIRE

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

ENGINE IMMOBILIZER

INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

MIRROR MEMORY

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

PASSENGER ADJUSTABLE LUMBAR

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

REMOTE TRUNK RELEASE

WHEEL LOCKS

STABILITY CONTROL

BUCKET SEATS

REAR BENCH SEAT

INSTPECTED

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Steel Wheels
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Wheel Covers
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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