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2014 Buick Verano

86,628 KM

Details Description Features

$12,950

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2014 Buick Verano

2014 Buick Verano

4DR SDN BASE

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2014 Buick Verano

4DR SDN BASE

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$12,950

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86,628KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9390934
  • Stock #: 2212-21
  • VIN: 1G4PN5SK5E4216160

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 86,628 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2014 BUICK VERANO BASE **********

 

ENGINE:2.4L 4CYL

 

 

ACTIVE STATUS

LOW KM (86,628 KM)

HID HEADLIGHTS

CLIMATE CONTROL

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

AUXILIARY AUDIO INPUT

REMOTE TRUNK RELEASE

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

FRONT READING LAMPS

REAR READING LAMPS

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

TELEMATICS

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

NAVIGATION FROM TELEMATICS

REAR BENCH SEAT

PASS-THROUGH REAR SEAT

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

INSPECTED

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Power Steering
CD Player
Automatic Headlights
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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