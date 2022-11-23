$12,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2014 Buick Verano
4DR SDN BASE
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$12,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9390934
- Stock #: 2212-21
- VIN: 1G4PN5SK5E4216160
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 86,628 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2014 BUICK VERANO BASE **********
ENGINE:2.4L 4CYL
ACTIVE STATUS
LOW KM (86,628 KM)
HID HEADLIGHTS
CLIMATE CONTROL
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
AUXILIARY AUDIO INPUT
REMOTE TRUNK RELEASE
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
FRONT READING LAMPS
REAR READING LAMPS
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
TELEMATICS
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
NAVIGATION FROM TELEMATICS
REAR BENCH SEAT
PASS-THROUGH REAR SEAT
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
INSPECTED
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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Vehicle Features
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