$8,650+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2014 Chevrolet Cruze
1LT
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$8,650
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8625407
- Stock #: 2205-27
- VIN: 1G1PC5SB0E7331766
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black + Burgundy
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 133,301 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2014 CHEVROLET CRUZE 1LT **********
ENGINE: 1.4L 4CYL
LOW MILEAGE (133,301 KM)
FACTORY REMOTE START
BACK UP CAMERA
BLUETOOTH CONNECTION
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
CLIMATE CONTROL
AM/FM RADIO
FRONT DISC/REAR DRUM BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
TURBOCHARGED
PASS-THROUGH REAR SEAT
CLOTH SEATS
TEMPORARY SPARE TIRE
SATELLITE RADIO
MP3 PLAYER
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
ENGINE IMMOBILIZER
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
LEATHER STEERING WHEEL
EMERGENCY TRUNK RELEASE
TRIP COMPUTER
WHEEL COVERS
STEEL WHEELS
TELEMATICS
STABILITY CONTROL
AUXILIARY AUDIO INPUT
NAVIGATION FROM TELEMATICS
REAR BENCH SEAT
INSTPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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