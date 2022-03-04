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2014 Chevrolet Cruze

133,301 KM

Details Description Features

$8,650

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PCL Auto

780-244-2886

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2014 Chevrolet Cruze

2014 Chevrolet Cruze

1LT

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2014 Chevrolet Cruze

1LT

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$8,650

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133,301KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8625407
  • Stock #: 2205-27
  • VIN: 1G1PC5SB0E7331766

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black + Burgundy
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 133,301 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2014 CHEVROLET CRUZE 1LT **********

 

ENGINE: 1.4L 4CYL

 

 

LOW MILEAGE (133,301 KM)

FACTORY REMOTE START

BACK UP CAMERA

BLUETOOTH CONNECTION

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

CLIMATE CONTROL

AM/FM RADIO

FRONT DISC/REAR DRUM BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

TURBOCHARGED

PASS-THROUGH REAR SEAT

CLOTH SEATS

TEMPORARY SPARE TIRE

SATELLITE RADIO

MP3 PLAYER

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

ENGINE IMMOBILIZER

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

LEATHER STEERING WHEEL

EMERGENCY TRUNK RELEASE

TRIP COMPUTER

WHEEL COVERS

STEEL WHEELS

TELEMATICS

STABILITY CONTROL

AUXILIARY AUDIO INPUT

NAVIGATION FROM TELEMATICS

REAR BENCH SEAT

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Wheel Covers
Turbocharged
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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