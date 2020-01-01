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2014 Fiat 500

68,000 KM

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Green Line Auto Clearance

780-479-1990

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2014 Fiat 500

2014 Fiat 500

L 5dr Hb Sport

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2014 Fiat 500

L 5dr Hb Sport

Location

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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

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68,000KM
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  • Listing ID: 6269922
  • Stock #: FIAT-500
  • VIN: ZFBCFABHXEZ024302

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgundy
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # FIAT-500
  • Mileage 68,000 KM

Vehicle Description

2014 FIAT 500L 5dr HB Easy-HEATED SEATS-SUNROOF-B/CAMERA-ONE OWNER-ONLY 68,000KM...................


FINANCING AVAILABLE.............1.4L 4CYL GASOLINE FUEL


CALL OR TEXT__SHAD. 780***707***8779______MONICA...587***974***4454******


 


BACK-UP CAMERA HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER SATELLITE RADIO SIRIUS


BLUETOOTH CONNECTIVITY PANORAMA ROOF VOICE COMMAND/ RECOGNITION


5 PASSENGER FOG LIGHTS S AIRBAG LEFT FRONT YES


AIRBAG FRONT LEFT INDEPENDENT CLIMATE CONTROL SEAT NONE


AIRBAG FRONT LEFT YES LF SIDE AIRBAG SIDE FRONT AIR BAGS


AIRBAG FRONT RIGHT MP3 CAPABILITY SPOILER


AM/FM/CD POWER LOCKS TELESCOPE


CD IN DASH POWER MIRRORS TILT WHEEL


CLOTH SEATS POWER STEERING TRACTION CONTROL


CRUISE CONTROL POWER WINDOWS USB INPUT


DUAL AIR BAGS REAR WIPER WARRANTY BOOK


ELECTRIC MIRRORSRF SIDE AIRBAG

Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Power Mirrors
Power Locks
Tinted Glass
Low Tire Pressure Warning
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Digital clock
Rear Window Defroster
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag
Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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