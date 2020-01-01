2014 Fiat 500

+ taxes & licensing
780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
780-479-1990
+ taxes & licensing
2014 FIAT 500L 5dr HB Easy-HEATED SEATS-SUNROOF-B/CAMERA-ONE OWNER-ONLY 68,000KM...................
FINANCING AVAILABLE.............1.4L 4CYL GASOLINE FUEL
CALL OR TEXT__SHAD. 780***707***8779______MONICA...587***974***4454******
BACK-UP CAMERA HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER SATELLITE RADIO SIRIUS
BLUETOOTH CONNECTIVITY PANORAMA ROOF VOICE COMMAND/ RECOGNITION
5 PASSENGER FOG LIGHTS S AIRBAG LEFT FRONT YES
AIRBAG FRONT LEFT INDEPENDENT CLIMATE CONTROL SEAT NONE
AIRBAG FRONT LEFT YES LF SIDE AIRBAG SIDE FRONT AIR BAGS
AIRBAG FRONT RIGHT MP3 CAPABILITY SPOILER
AM/FM/CD POWER LOCKS TELESCOPE
CD IN DASH POWER MIRRORS TILT WHEEL
CLOTH SEATS POWER STEERING TRACTION CONTROL
CRUISE CONTROL POWER WINDOWS USB INPUT
DUAL AIR BAGS REAR WIPER WARRANTY BOOK
ELECTRIC MIRRORSRF SIDE AIRBAG
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3