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2014 Jeep Compass

0 KM

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PCL Auto

780-244-2886

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2014 Jeep Compass

2014 Jeep Compass

4WD 4DR NORTH

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2014 Jeep Compass

4WD 4DR NORTH

Location

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9070915
  • Stock #: 2209-19
  • VIN: 1C4NJDABXED675302

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey - Dark
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2014 JEEP COMPASS NORTH 4WD **********

 

ENGINE:2.4L 4CYL

 

ACTIVE 

4WD

LEATHER / CLOTH SEATS

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

DAYTIME RUNNING LIGHTS

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

REAR SPOILER

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

TIRE PRESSURE MONITOR

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

REAR BENCH SEAT

INSPECTED

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Fog Lights
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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