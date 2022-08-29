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2014 Jeep Grand Cherokee

184,657 KM

Details Description Features

$16,950

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780-244-2886

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2014 Jeep Grand Cherokee

2014 Jeep Grand Cherokee

4WD 4Dr Laredo

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2014 Jeep Grand Cherokee

4WD 4Dr Laredo

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$16,950

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184,657KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9097984
  • Stock #: 2209-23
  • VIN: 1C4RJFAG7EC366501

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 184,657 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2014 JEEP G.CHEROKEE LARTEDO 4WD **********

 

ENGINE:3.6L 6CYL

 

ACTIVE STATUS

I OWNER

FACTORY REMOTE START

PUSH START BUTTON

BLUETOOTH CONNECTION

ECO.

FLEX FUEL

TRAILER HITCH

CLIMATE CONTROL

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

DAYTIME RUNNING LIGHTS

POWER DRIVER SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

SATELLITE RADIO

AUXILIARY AUDIO INPUT

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

PRIVACY GLASS

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

WOODGRAIN INTERIOR TRIM

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

LEATHER STEERING WHEEL

REAR SPOILER

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

PASS-THROUGH REAR SEAT

CLOTH SEATS

REAR BENCH SEAT

INSPECTED

DETAILED 

MINOR HAIL DAMAGE

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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