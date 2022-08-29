$16,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2014 Jeep Grand Cherokee
4WD 4Dr Laredo
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$16,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9097984
- Stock #: 2209-23
- VIN: 1C4RJFAG7EC366501
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 184,657 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2014 JEEP G.CHEROKEE LARTEDO 4WD **********
ENGINE:3.6L 6CYL
ACTIVE STATUS
I OWNER
FACTORY REMOTE START
PUSH START BUTTON
BLUETOOTH CONNECTION
ECO.
FLEX FUEL
TRAILER HITCH
CLIMATE CONTROL
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
DAYTIME RUNNING LIGHTS
POWER DRIVER SEAT
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
SATELLITE RADIO
AUXILIARY AUDIO INPUT
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
PRIVACY GLASS
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
WOODGRAIN INTERIOR TRIM
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
LEATHER STEERING WHEEL
REAR SPOILER
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
PASS-THROUGH REAR SEAT
CLOTH SEATS
REAR BENCH SEAT
INSPECTED
DETAILED
MINOR HAIL DAMAGE
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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