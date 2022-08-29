$13,750+ tax & licensing
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780-244-2886
2014 Kia Optima
4dr Sdn Auto SX Turbo
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$13,750
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9092305
- Stock #: 2209-28
- VIN: KNAGR4A61E5512162
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 117,094 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE******* PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM. OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM. ALL VEHICLES COME WITH: • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT • CARFAX • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE) • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE) • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA PAYMENTS METHOD: • CASH • DEBIT CARDS • BANK DRAFTS • CERTIFIED CHEQUES • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES) FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. ********** 2014 KIA OPTIMA SX ********** ENGINE: 2.0L 4 CYL LOW MILEAGE (114,094 KM) BACKUP CAMERA REMOTE STARTER ( 2 FOBS ) COLD & HEATED FRONT SETAS HEATED REAR SEATS DUAL SUNROOF ( PANORAMA ) NAVIGATION BACK-UP SENSORS PADEL SHIFT CONTROL 3 DRIVING MODE TOUCH SCREEN BLIND SPOT 2 POSITION MEMORY DRIVER SEAT POWER SEATS ( DRIVER & PASSENGER ) AUX/USB PORTS PUSH TO START BUTTON BLUETOOTH CONNECTION POWER FOLDING MIRRORS STEERING WHEEL CONTROLS RAIN SENSORS AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR CLIMATE CONTROL TURBOCHARGED DAYTIME RUNNING LIGHTS AM/FM RADIO SATELLITE RADIO MP3 PLAYER HARD DISK DRIVE MEDIA STORAGE VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS DRIVER VANITY MIRROR PASSENGER VANITY MIRROR DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR LEATHER STEERING WHEEL REMOTE TRUNK RELEASE TRIP COMPUTER STABILITY CONTROL REAR BENCH SEAT PASS-THROUGH REAR SEAT 4-WHEEL DISC BRAKES BRAKE ASSIST AUXILIARY AUDIO INPUT ALUMINUM WHEELS INSTPECTED RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY) DETAILED WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. EYE IT. TRY IT. BUY IT. AMVIC© LICENSED DEALER
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