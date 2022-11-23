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+ taxes & licensing
780-244-2886
2014 Kia Rondo
EX
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$10,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9443922
- Stock #: 2212-03
- VIN: KNAHU8A37E7063378
Vehicle Details
- Exterior Colour Brown
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 145,143 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2014 KIA RONDO EX **********
ENGINE: 2.0L 4CYL
LOW MILEAGE ( 145,143 KM )
BACKUP CAMERA
REMOTE STARTER
LEATHER HEATED SEATS
BACKUP SENSORS
HEATED STEERING WHEEL
ECO FUEL SYSTEM
3 DRIVING MODE
BLUETOOTH
STEERING WHEEL CONTROL
CRUISE CONTROL
FOLDED SIDE MIRROR
TRACTION CONTROL
AUX/USB PORTS
SATELLITE RADIOPOWER WINDOW
A/C
INSPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
EYE IT. TRY IT. BUY IT.
AMVIC© LICENSED DEALER
Vehicle Features
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