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2014 Nissan Maxima

90,367 KM

Details Description Features

$14,950

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PCL Auto

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2014 Nissan Maxima

2014 Nissan Maxima

4dr Sdn CVT 3.5 SV

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2014 Nissan Maxima

4dr Sdn CVT 3.5 SV

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$14,950

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90,367KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8786510
  • Stock #: 2207-01
  • VIN: 1N4AA5AP7EC479443

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 90,367 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2014 NISSAN MAXIMA SV **********

 

ENGINE:3.5L 6CYL

 

 

LOW MILEAGE (90,367 KM)

REMOTE STARTER (2 FOBS)

BLUETOOTH CONNECTION

BACK-UP CAMERA

HEATED FRONT SEAT(S)

PUSH START BUTTON

SUNROOF

HID HEADLIGHTS

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

CLIMATE CONTROL

AUXILIARY AUDIO INPUT

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

DAYTIME RUNNING LIGHTS

POWER DRIVER SEAT

POWER PASSENGER SEAT

PASS-THROUGH REAR SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

LEATHER STEERING WHEEL

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

HARD DISK DRIVE MEDIA STORAGE

REAR BENCH SEAT

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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