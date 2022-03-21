$14,950+ tax & licensing
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780-244-2886
2014 Nissan Maxima
4dr Sdn CVT 3.5 SV
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$14,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8786510
- Stock #: 2207-01
- VIN: 1N4AA5AP7EC479443
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 90,367 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2014 NISSAN MAXIMA SV **********
ENGINE:3.5L 6CYL
LOW MILEAGE (90,367 KM)
REMOTE STARTER (2 FOBS)
BLUETOOTH CONNECTION
BACK-UP CAMERA
HEATED FRONT SEAT(S)
PUSH START BUTTON
SUNROOF
HID HEADLIGHTS
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
CLIMATE CONTROL
AUXILIARY AUDIO INPUT
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
DAYTIME RUNNING LIGHTS
POWER DRIVER SEAT
POWER PASSENGER SEAT
PASS-THROUGH REAR SEAT
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
LEATHER STEERING WHEEL
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
HARD DISK DRIVE MEDIA STORAGE
REAR BENCH SEAT
INSTPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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