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2014 Nissan Sentra

82,195 KM

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$10,750

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780-244-2886

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2014 Nissan Sentra

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S

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2014 Nissan Sentra

S

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$10,750

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82,195KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9435030
  • Stock #: 2211-28
  • VIN: 3N1AB7AP4EL630572

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 82,195 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******




PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.



OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.



ALL VEHICLES COME WITH:

 

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

 

• CARFAX

 

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

 

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

 

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA



PAYMENTS METHOD:

 

• CASH

 

• DEBIT CARDS

 

• BANK DRAFTS

 

• CERTIFIED CHEQUES

 

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)



FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.



********** 2014 NISSAN SENTRA S **********



ENGINE: 1.8L 4CYL




LOW MILEAGE (82,195 KM )

 

BLUETOOTH

 

ECO & SPORT DRIVING MODE

 

TRACTION CONTROL

 

CRUISE CONTROL

 

STEERING WHEEL CONTROL

 

KEYLESS

 

POWER LOCK

 

POWER WINDOWS

 

POWER MIRRORS

 

AM/FM RADIO

 

MP3 PLAYER

 

AUXILIARY AUDIO INPUT

 

CHILD SAFETY LOCKS

 

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS POWER OUTLET

 

ENGINE IMMOBILIZER

 

DRIVER VANITY MIRROR

 

PASSENGER VANITY MIRROR TRIP COMPUTER WHEEL COVERS

 

STABILITY CONTROL

 

BRAKE ASSIST

 

PASS-THROUGH REAR SEAT REAR BENCH SEAT

 

INSPECTED

 

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

 

DETAILED



WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.



EYE IT. TRY IT. BUY IT.



AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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