$25,997+ GST
2015 BMW 3 Series
335i xDrive | N55 Engine! | ALL CREDIT ACCEPTED!!
2015 BMW 3 Series
335i xDrive | N55 Engine! | ALL CREDIT ACCEPTED!!
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
Used
124,922KM
Excellent Condition
VIN WBA3B9C5XFP705372
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Doors 4-door
- Stock # 705372
- Mileage 124,922 KM
Vehicle Description
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***
FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.
Vehicle Features
Packages
Interior
Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
2015 BMW 3 Series