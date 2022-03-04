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2015 Chevrolet Cruze

63,098 KM

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$10,950

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780-244-2886

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2015 Chevrolet Cruze

2015 Chevrolet Cruze

1LT

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2015 Chevrolet Cruze

1LT

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$10,950

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63,098KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8640857
  • Stock #: 2204-25
  • VIN: 1G1PC5SB1F7266167

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgundy
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 63,098 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2015 CHEVROLET CRUZE  LT **********

 

ENGINE:  1.4L  4CYL

 

LOW MILLAGE (63,098  KM )

REMOTE STARTER

BACKUP CAMERA

CRUISE CONTROL

BLUETOOTH

KEYLESS ENTRY

POWER WINDOW

A/C

TILT STEERING WHEEL

POWER LOCKS

TRACTION CONTROL

REAR DEFROST

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
WiFi Hotspot
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Wheel Covers
Turbocharged
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Transmission Overdrive Switch
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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