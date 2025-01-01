Menu
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES. --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff; /><br style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff; /><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666  

2015 Honda Odyssey

202,653 KM

Details Description Features

$16,997

+ GST
Make it Yours

2015 Honda Odyssey

EX w/RES | ALL CREDIT ACCEPTED!!

Watch This Vehicle
12970485

2015 Honda Odyssey

EX w/RES | ALL CREDIT ACCEPTED!!

Location

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

Contact Seller

$16,997

+ GST

Used
202,653KM
Excellent Condition
VIN 5FNRL5H44FB502474

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 202,653 KM

Vehicle Description

*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.

FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666

 

|

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection

Email XpressApprovals

XpressApprovals

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

$16,997

+ GST>

XpressApprovals

(403) 909-8666

2015 Honda Odyssey