$16,997+ GST
2015 Honda Odyssey
EX w/RES | ALL CREDIT ACCEPTED!!
Location
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
$16,997
+ GST
Used
202,653KM
Excellent Condition
VIN 5FNRL5H44FB502474
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Gray
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 202,653 KM
Vehicle Description
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***
FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.
FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666
|
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input
Exterior
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Comfort
Climate Control
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Additional Features
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
2015 Honda Odyssey