$15,950+ tax & licensing
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780-244-2886
2015 Hyundai Santa Fe Sport
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$15,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8716565
- VIN: 5XYZUDLA1FG269859
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Gray
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 97,111 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2015 HYUNDAI SANTA FE SPORT PREMIUM **********
ENGINE: 2.0L 4 CYL
LOW MILEAGE (97,111 KM)
AWD
BLUETOOTH CONNECTION
HEATED REAR SEAT(S)
HEATED STEERING WHEEL
HEATED FRONT SEAT(S)
PUSH START
POWER DRIVER SEAT
REAR PARKING AID
FOG LIGHTS
CLIMATE CONTROL
A/C
REAR DEFROST
HEATED POWER MIRRORS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
TURBOCHARGED
WOODGRAIN INTERIOR TRIM
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
SATELLITE RADIO
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
DAYTIME RUNNING LIGHTS
PASS-THROUGH REAR SEAT
CLOTH SEATS
TEMPORARY SPARE TIRE
PRIVACY GLASS
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
ENGINE IMMOBILIZER
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
LEATHER STEERING WHEEL
REAR SPOILER
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
TRIP COMPUTER
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
AUXILIARY AUDIO INPUT
HARD DISK DRIVE MEDIA STORAGE
REAR BENCH SEAT
INSTPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
EYE IT. TRY IT. BUY IT.
AMVIC© LICENSED DEALER
Vehicle Features
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