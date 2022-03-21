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2015 Hyundai Santa Fe Sport

97,111 KM

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PCL Auto

780-244-2886

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2015 Hyundai Santa Fe Sport

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2015 Hyundai Santa Fe Sport

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,950

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97,111KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8716565
  • VIN: 5XYZUDLA1FG269859

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 97,111 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

 

********** 2015 HYUNDAI SANTA FE SPORT PREMIUM **********

 

ENGINE: 2.0L 4 CYL

 

LOW MILEAGE (97,111 KM)

AWD

BLUETOOTH CONNECTION

HEATED REAR SEAT(S)

HEATED STEERING WHEEL

HEATED FRONT SEAT(S)

PUSH START

POWER DRIVER SEAT

REAR PARKING AID

FOG LIGHTS

CLIMATE CONTROL

A/C

REAR DEFROST

HEATED POWER MIRRORS

POWER WINDOWS

POWER LOCKS

TURBOCHARGED

WOODGRAIN INTERIOR TRIM

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

SATELLITE RADIO

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

DAYTIME RUNNING LIGHTS

PASS-THROUGH REAR SEAT

CLOTH SEATS

TEMPORARY SPARE TIRE

PRIVACY GLASS

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

ENGINE IMMOBILIZER

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

LEATHER STEERING WHEEL

REAR SPOILER

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

AUXILIARY AUDIO INPUT

HARD DISK DRIVE MEDIA STORAGE

REAR BENCH SEAT

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Climate Control
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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