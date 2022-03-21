Menu
Account
Sign In
Back

2015 Hyundai Sonata

94,355 KM

Details Description Features

$14,950

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$14,950

+ taxes & licensing

PCL Auto

780-244-2886

Contact Seller
2015 Hyundai Sonata

2015 Hyundai Sonata

Watch This Vehicle

2015 Hyundai Sonata

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$14,950

+ taxes & licensing

94,355KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8944945
  • Stock #: 2207-15
  • VIN: 5NPE24AF7FH224078

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 94,355 KM

Vehicle Description

****** 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

ALL VEHICLES COME WITH: • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT • CARFAX • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE) • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE) • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

PAYMENTS METHOD: • CASH • DEBIT CARDS • BANK DRAFTS • CERTIFIED CHEQUES • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

********** 2015 HYUNDAI SONATA GLS **********

ENGINE:2.4L 4 CYL

LOW MILEAGE (94,335 KM) BACKUP CAMERA REAR PARKING SENSORS HEATED SEAT HEATED STEERING WHEEL BLUETOOTH STEERING WHEEL CONTROL BLIND SPOT MIRROR DETECTORS CRUISE CONTROL PUSH TO START BUTTON 3 DRIVE MODES USB/AUX PORTS TRACTION CONTROL POWER DRIVER SEAT KEYLESS ENTRY POWER LOCK POWER WINDOWS POWER MIRRORS POWER TRUNK RELEASE STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS AM/FM RADIO VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS POWER OUTLET 4-WHEEL DISC BRAKES CHILD SAFETY LOCKS PASS-THROUGH REAR SEAT REAR BENCH SEAT INSTPECTED RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY) DETAILED

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From PCL Auto

2010 Buick Lucerne
0 KM
$8,250 + tax & lic
2010 Kia Magentis 4d...
 151,036 KM
$6,750 + tax & lic
2011 Dodge Grand Car...
 179,207 KM
$8,450 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email PCL Auto

PCL Auto

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

Call Dealer

780-244-XXXX

(click to show)

780-244-2886

Quick Links
Directions Website Inventory