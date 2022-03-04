$20,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2015 Infiniti Q50
Sport
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$20,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8589956
- Stock #: 2111-19
- VIN: JN1BV7AR1FM399165
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 121,987 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2015 INFINITI Q50 S *********
ENGINE: 3.7L 6CYL
AWD
ONE OWNER
BACKUP CAMERA
LEATHER HEATED SEATS
GPS
SUNROOF
POWER SEAT
TOUCH SCREEN
BLUETOOTH
SPORT MODE
INSPECTED
RE-CERTIFIED ( INSPECTION IS DONE BY CERTIFIED FACILITY )
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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Vehicle Features
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