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2015 Kia Optima

103,193 KM

Details Description Features

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2015 Kia Optima

2015 Kia Optima

4DR SDN AUTO EX LUXURY W/NAVI

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2015 Kia Optima

4DR SDN AUTO EX LUXURY W/NAVI

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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103,193KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9487383
  • Stock #: 2212-31
  • VIN: KNAGN4A78F5624866

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 103,193 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENT METHODS:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2015 KIA OPTIMA EX LUXURY W/NAV **********

 

ENGINE:2.4L 4CYL

 

 

LOW KM (103,193 KM)

NAVIGATION

BACK-UP CAMERA

HEATED / COOLED FRONT SEAT(S)

HEATED REAR SEATS

HEATED STEERING WHEEL

BLUETOOTH CONNECTION

PUSH START BUTTON

PANORAMIC SUNROOF

LEATHER

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

POWER FOLDING MIRRORS

RAIN SENSING WIPERS

POWER DRIVER SEAT

INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS

UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER

CLIMATE CONTROL

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

SATELLITE RADIO

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

LEATHER STEERING WHEEL

REMOTE TRUNK RELEASE

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

REAR BENCH SEAT

PASS-THROUGH REAR SEAT

ALUMINUM WHEELS

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

DAYTIME RUNNING LIGHTS

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
CD Player
Bluetooth
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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