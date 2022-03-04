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2015 Volkswagen Passat

125,715 KM

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2015 Volkswagen Passat

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2015 Volkswagen Passat

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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125,715KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8498291
  • Stock #: 2204-01
  • VIN: 1VWBS7A37FC075822

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 125,715 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2015 VOLKSWAGEN PASSAT COMFORTLINE **********

 

ENGINE: 1.8 L - 4 CYL 

 

LOW MILEAGE (125,715KM)

SUN/MOONROOF 

HEATED FRONT SEAT(S)

BLUETOOTH CONNECTION

BACK-UP CAMERA

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS 

RAIN SENSING WIPERS

INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS

CLIMATE CONTROL

AM/FM RADIO

CD CHANGER

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

TURBOCHARGED

DAYTIME RUNNING LIGHTS

POWER DRIVER SEAT

PASS-THROUGH REAR SEAT

SATELLITE RADIO

MP3 PLAYER

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

ENGINE IMMOBILIZER

DRIVER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

LEATHER STEERING WHEEL

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

AUXILIARY AUDIO INPUT

HD RADIO

REAR BENCH SEAT

PREMIUM SYNTHETIC SEATS

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Rearview Camera
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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