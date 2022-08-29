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2016 Audi A4

139,329 KM

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2016 Audi A4

2016 Audi A4

4dr Sdn Auto Progressiv plus quattro

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2016 Audi A4

4dr Sdn Auto Progressiv plus quattro

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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139,329KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9112555
  • Stock #: 2209-27
  • VIN: WAUFFCFL2GN014892

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 139,329 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2016 AUDI A4 PROGRESSIV PLUS **********

 

ENGINE:2.0L 4CYL

 

 

INSPECTED

AWD

PUSH START

HEATED FRONT SEAT(S)

NAVIGATION SYSTEM

BACK-UP CAMERA

REAR PARKING AID

BLUETOOTH CONNECTION

SUN/MOONROOF

UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER

CLIMATE CONTROL

SEAT MEMORY

MIRROR MEMORY

LEATHER STEERING WHEEL

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

TURBOCHARGED

RAIN SENSING WIPERS

HID HEADLIGHTS

DAYTIME RUNNING LIGHTS

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

SATELLITE RADIO

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

HARD DISK DRIVE MEDIA STORAGE

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

4-WHEEL DISC BRAKES

BRAKE ASSIST

PASS-THROUGH REAR SEAT

REAR BENCH SEAT

HEADLIGHTS-AUTO-LEVELING

CHILD SAFETY LOCKS

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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