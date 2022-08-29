$18,950+ tax & licensing
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780-244-2886
2016 Audi A4
4dr Sdn Auto Progressiv plus quattro
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$18,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9112555
- Stock #: 2209-27
- VIN: WAUFFCFL2GN014892
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 139,329 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2016 AUDI A4 PROGRESSIV PLUS **********
ENGINE:2.0L 4CYL
INSPECTED
AWD
PUSH START
HEATED FRONT SEAT(S)
NAVIGATION SYSTEM
BACK-UP CAMERA
REAR PARKING AID
BLUETOOTH CONNECTION
SUN/MOONROOF
UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER
CLIMATE CONTROL
SEAT MEMORY
MIRROR MEMORY
LEATHER STEERING WHEEL
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
TURBOCHARGED
RAIN SENSING WIPERS
HID HEADLIGHTS
DAYTIME RUNNING LIGHTS
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
SATELLITE RADIO
MP3 PLAYER
AUXILIARY AUDIO INPUT
HARD DISK DRIVE MEDIA STORAGE
AM/FM RADIO
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
TRIP COMPUTER
STABILITY CONTROL
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
4-WHEEL DISC BRAKES
BRAKE ASSIST
PASS-THROUGH REAR SEAT
REAR BENCH SEAT
HEADLIGHTS-AUTO-LEVELING
CHILD SAFETY LOCKS
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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Vehicle Features
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