Menu
Account
Sign In
Back

2016 Chevrolet Equinox

124,330 KM

Details Description Features

$16,995

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$16,995

+ taxes & licensing

Alberta Wholesale Motors

780-474-3022

Contact Seller
2016 Chevrolet Equinox

2016 Chevrolet Equinox

LS

Watch This Vehicle

2016 Chevrolet Equinox

LS

Location

Alberta Wholesale Motors

9116 111 Ave NW, Edmonton, AB T5B 0C4

780-474-3022

Contact Seller
Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$16,995

+ taxes & licensing

124,330KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6234231
  • Stock #: 352614
  • VIN: 2GNFLEEK4G6352614

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 124,330 KM

Vehicle Description

**CARS TRUCKS SUV 4X4 VAN AWD EDMONTON FINANCING AVAILABLE EASY FINANCING **




2016 CHEVROLET EQUINOX LS ALL WHEEL DRIVE 1 OWNER LEASE BACK 2.4 LITER 4 CYLINDER 6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION AIR CONDITION TILT CRUISE POWER WINDOWS POWER LOCKS AM FM SAT CD STEREO POWER SEAT HANDS FREE CALLING ON STAR REAR BACK UP CAMERA ALLOY WHEEL REMOTE STARTER TINTED GLASS FACTORY GMC POWER TRAIN WARRANTY TILL 160,000 KMS COMES INSPECTED CARFAX WARRANTY AND FINANCING ALL AVAILABLE VERY CLEAN SUV EXCELLENT CONDITION CALL OR VISIT ALBERTA WHOLESALE MOTORS 9116-111 AVE 780 474-3022

 

 

BAD CREDIT NO CREDIT AUTO LOAN CALL ALBERTA WHOLESALE MOTORS DRIVE TODAY EASY FINANCING BUY WITH CONFIDENCE BBB ACCREDITED BUSINESS MEMBER BBB A+ RATING! NO HIDDEN FEES…. APPLY HERE (COPY AND PASTE TO YOUR BROWSER) http://www.albertawholesalemotors.ca/easy-finance

Amvic Licenced Dealer

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Warranty Available
Warranty Included
Balance of Factory Warranty
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Telematics
Navigation from Telematics
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Alberta Wholesale Motors

2014 Dodge Journey R/T
 168,286 KM
$9,995 + tax & lic
2017 Ford Escape SE
 122,774 KM
$17,995 + tax & lic
2017 Lexus IS 350 F-...
 92,175 KM
$34,995 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Alberta Wholesale Motors

Alberta Wholesale Motors

Alberta Wholesale Motors

9116 111 Ave NW, Edmonton, AB T5B 0C4

Call Dealer

780-474-XXXX

(click to show)

780-474-3022

Quick Links
Directions Website Inventory