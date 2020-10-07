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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
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2016 CHEVROLET TRAX LT-AWD-BACK UP CAMERA-1.4L 4 CYL-
..OPEN___9AM - 7PM_____CALL OR TEXT____
MONICA...587***974***4454****** SHAD. 780***707***8779____
1.4L 4CYL GASOLINE FUEL
BACK-UP CAMERA DRIVE TRAIN - ALL WHEEL VOICE COMMAND/ RECOGNITION BLUETOOTH CONNECTIVITY SATELLITE RADIO SIRIUS 5 PASSENGER DUAL AIR BAGS REAR SPOILER AIR CONDITIONING HARD TOP REAR WIPER AIRBAG FRONT LEFT LF SIDE AIRBAG RF SIDE AIRBAG AIRBAG FRONT LEFT YES MP3 CAPABILITY TILT WHEEL AIRBAG FRONT RIGHT POWER LOCKS TILT WHEEL YES AM/FM POWER MIRRORS TRACTION CONTROL CARGO COVER POWER MIRRORS YES USB INPUT CLOTH SEATS POWER STEERING WARRANTY BOOK CRUISE CONTROL POWER WINDOWS
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