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2016 Chevrolet Trax

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780-479-1990

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2016 Chevrolet Trax

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AWD 4dr LT

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AWD 4dr LT

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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

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  • Listing ID: 6186222
  • Stock #: 2016=CHEV=TRAX
  • VIN: 3GNCJPSB8GL146779

Vehicle Details

  • Exterior Colour Orange
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 2016=CHEV=TRAX
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

2016 CHEVROLET TRAX LT-AWD-BACK UP CAMERA-1.4L 4 CYL-


 

..OPEN___9AM - 7PM_____CALL OR TEXT____


MONICA...587***974***4454****** SHAD. 780***707***8779____


1.4L 4CYL GASOLINE FUEL


BACK-UP CAMERA DRIVE TRAIN - ALL WHEEL VOICE COMMAND/ RECOGNITION BLUETOOTH CONNECTIVITY SATELLITE RADIO SIRIUS 5 PASSENGER DUAL AIR BAGS REAR SPOILER AIR CONDITIONING HARD TOP REAR WIPER AIRBAG FRONT LEFT LF SIDE AIRBAG RF SIDE AIRBAG AIRBAG FRONT LEFT YES MP3 CAPABILITY TILT WHEEL AIRBAG FRONT RIGHT POWER LOCKS TILT WHEEL YES AM/FM POWER MIRRORS TRACTION CONTROL CARGO COVER POWER MIRRORS YES USB INPUT CLOTH SEATS POWER STEERING WARRANTY BOOK CRUISE CONTROL POWER WINDOWS

Vehicle Features

Traction Control
Power Mirrors
Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Digital clock
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors

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