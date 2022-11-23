Menu
Account
Sign In
Back

2016 Chrysler 200

105,820 KM

Details Description Features

$14,250

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$14,250

+ taxes & licensing

PCL Auto

780-244-2886

Contact Seller
2016 Chrysler 200

2016 Chrysler 200

LX

Watch This Vehicle

2016 Chrysler 200

LX

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$14,250

+ taxes & licensing

105,820KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9402895
  • Stock #: 2212-10
  • VIN: 1C3CCCFB7GN158612

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 105,820 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

  • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
  • CARFAX
  • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
  • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
  • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

  • CASH
  • DEBIT CARDS
  • BANK DRAFTS
  • CERTIFIED CHEQUES
  • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

**********2016 CHRYSLER 200 LX  **********

 

ENGINE: 2.4L 4CYL

ACTIVE STATUS

LOW MILEAGE ( 105,820 KM ) 

ONE OWNER

REMOTE STARTER

PUSH TO START BUTTON

STEERING WHEEL CONTROL

GOOD ON GAS

CRUISE CONTROL

TRACTION CONTROL

POWER WINDOW

A/C

INSPECTED

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Automatic Headlights
Wheel Covers
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From PCL Auto

2016 Chrysler 200 LX
 105,820 KM
$14,250 + tax & lic
2010 Dodge Journey R/T
 120,338 KM
$9,950 + tax & lic
2009 Audi Q5 quattro...
 130,913 KM
$12,950 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email PCL Auto

PCL Auto

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

Call Dealer

780-244-XXXX

(click to show)

780-244-2886

Quick Links
Directions Website Inventory