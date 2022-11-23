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2016 Ford Focus

81,995 KM

Details Description Features

$14,750

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PCL Auto

780-244-2886

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2016 Ford Focus

2016 Ford Focus

Titanium

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2016 Ford Focus

Titanium

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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81,995KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9410611
  • VIN: 1FADP3N25GL349159

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 81,995 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

 

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

 

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

 

 

ALL VEHICLES COME WITH:

 

MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

CARFAX

3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

 

 

PAYMENTS METHOD:

 

CASH

DEBIT CARDS

BANK DRAFTS

CERTIFIED CHEQUES

CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

 

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

 

 

********** 2016 FORD FOCUS TITANIUM **********

 

 

 

ENGINE: 2.0L 4CYL

 

 

 

 LOW MILEAGE ( 81,995 KM ) 

 

BACKUP CAMERA 

 

FACTORY REMOTE STARTER 

 

REAR & FRONR PARKING SENSORS 

 

ACTIVE PARK ASSIST 

 

LEATHER HEATED SEATS

 

 PUSH TO START BUTTON

 

SUNROOF

 

 BLUETOOTH 

 

REAR SPOILER

 

STEERING WHEEL CONTROL 

 

CRUISE CONTROL 

 

TRACTION CONTROL 

 

USB PORT 

 

TOUCH SCREEN 

 

12V POWER OUTLET 

 

CURTAIN 1ST & 2ND ROW AIRBAGS 

 

FLEX FUEL 

 

INSPECTED 

 

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

 

 DETAILED

 

 

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

 

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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