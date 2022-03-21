Menu
Account
Sign In
Back

2016 GMC Acadia

129,975 KM

Details Description Features

$18,450

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$18,450

+ taxes & licensing

PCL Auto

780-244-2886

Contact Seller
2016 GMC Acadia

2016 GMC Acadia

AWD 4dr SLE w/SLE-2

Watch This Vehicle

2016 GMC Acadia

AWD 4dr SLE w/SLE-2

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$18,450

+ taxes & licensing

129,975KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8674019
  • Stock #: 2205-15
  • VIN: 1GKKVPKD6GJ305580

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 129,975 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

**********2016 GMC ACADIA  SLE2 *********

 

ENGINE:  3.6L 6CYL

 

LOW MILEAGE ( 129,975 KM )

AWD

BACKUP CAMERA

FACTORY REMOTE STARTER

6 SEATERS

DUAL SUNROOF ( PANORAMA )

POWER TAILGATE

HEATED SEATS

BLUETOOTH

STEERING WHEEL CONTROL

CRUISE CONTROL

TRACTION COMTROL

TOUCH SCREEN

REAR CLIMATE CONTROL

POWER SEATS

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Telematics
Navigation from Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From PCL Auto

2010 Dodge Ram 1500 ...
 242,549 KM
$15,950 + tax & lic
2019 Nissan Titan 4x...
 0 KM
$43,450 + tax & lic
2013 GMC Sierra 1500...
 113,559 KM
$15,450 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email PCL Auto

PCL Auto

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

Call Dealer

780-244-XXXX

(click to show)

780-244-2886

Quick Links
Directions Website Inventory