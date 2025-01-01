$23,997+ GST
Make it Yours
2016 Land Rover Range Rover Evoque
HSE Dynamic | ALL CREDIT ACCEPTED!!
2016 Land Rover Range Rover Evoque
HSE Dynamic | ALL CREDIT ACCEPTED!!
Location
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
$23,997
+ GST
Used
95,186KM
Excellent Condition
VIN SALVD2BG0GH137296
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 95,186 KM
Vehicle Description
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***
APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA
INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS
FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.
FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666
|
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Auxiliary Audio Input
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Windows
Panoramic Roof
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From XpressApprovals
2018 Ford F-150 Limited | ALL CREDIT ACCEPTED!! 157,576 KM $36,997 + GST
2014 Mercedes-Benz E-Class E 350 | ALL CREDIT ACCEPTED!! 167,266 KM $19,997 + GST
2017 Porsche Macan AWD | LOW KM | ALL CREDIT ACCEPTED!! 87,914 KM $31,997 + GST
Email XpressApprovals
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
Call Dealer
(403) 909-XXXX(click to show)
$23,997
+ GST>
XpressApprovals
(403) 909-8666
2016 Land Rover Range Rover Evoque