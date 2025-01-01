$25,997+ GST
Make it Yours
2016 Lexus IS 300
F Sport | ALL CREDIT ACCEPTED!!
2016 Lexus IS 300
F Sport | ALL CREDIT ACCEPTED!!
Location
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
$25,997
+ GST
Used
133,673KM
Excellent Condition
VIN JTHCM1D27G5009504
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 133,673 KM
Vehicle Description
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***
APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA
INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS
FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.
FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666
|
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Exterior
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Comfort
Climate Control
Seating
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From XpressApprovals
2019 Audi S4 Technik 3.0 TFSI quattro 84,139 KM $37,997 + GST
2016 Mercedes-Benz E-Class 2dr Cpe E 400 4MATIC | ALL CREDIT ACCEPTED!! 142,027 KM $21,997 + GST
2017 Volvo XC90 T6 Inscription | ALL CREDIT ACCEPTED!! 147,973 KM $24,997 + GST
Email XpressApprovals
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
Call Dealer
(403) 909-XXXX(click to show)
$25,997
+ GST>
XpressApprovals
(403) 909-8666
2016 Lexus IS 300