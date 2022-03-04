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2016 RAM 1500

148,083 KM

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2016 RAM 1500

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SLT

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2016 RAM 1500

SLT

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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148,083KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8471118
  • Stock #: 2202-15
  • VIN: 1C6RR7LT6GS224228

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 148,083 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

 

 

********** 2016 RAM 1500 SLT **********

 

ENGINE: 5.6L 8 CYL 

 

LOW KMS (148,083 KM)

4X4

FACTORY REMOTE STARTER

BACKUP CAMERA

6 PASSENGERS

KEYLESS ENTRY

POWER WINDOWS

FOLDED SIDE MIRROR

POWER HEATED MIRRORS

CRUISE CONTROL

POWERLOCKS

INSPECTED

RE-CERTIFIED ( INSPECTION IS DONE BY A CERTIFIED FACILITY )

DETAILED

 

 

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Keyless Entry
Automatic Headlights
Integrated Turn Signal Mirrors
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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