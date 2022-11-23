$12,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2016 Subaru Impreza
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$12,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9431394
- Stock #: 221-32
- VIN: JF1GPAB64GH290049
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 178,955 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
· MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
· CARFAX
· 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
· OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
· FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
· CASH
· DEBIT CARDS
· BANK DRAFTS
· CERTIFIED CHEQUES
· CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
**********2016 SUBARU IMPREZA **********
ENGINE: 2.0L 4CYL
AWD
BACKUP CAMERA
HEATED SEATS
BLUETOOTH
CRUISE CONTROL
TRACTION CONTROL
KEYLESS ENTRY
STEERING WHEEL CONTROL
POWER WINDOW
A/C
INSPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
EYE IT. TRY IT. BUY IT.
AMVIC© LICENSED DEALER
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From PCL Auto
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.