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2016 Volkswagen Jetta

113,095 KM

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$16,450

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2016 Volkswagen Jetta

2016 Volkswagen Jetta

4dr 1.4 TSI Auto Trendline

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2016 Volkswagen Jetta

4dr 1.4 TSI Auto Trendline

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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113,095KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8920975
  • Stock #: 2208-05
  • VIN: 3VW267AJ5GM269820

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 113,095 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2016 VOLKSWAGEN JETTA TSI  **********

 

ENGINE: 1.4L 4CYL

 

LOW MILEAGE ( 113,095 KM )

BACKUP CAMERA

HEATED SEATS

BLUETOOTH

CRUISE CONTROL

STEERING WHEEL CONTROL

TOUCH SCREEN

TINTED WINDOWS

GOOD ON GAS

TURBOCHARGED

INSTPECTED

ACTIVE STATUS 

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Rear Bench Seat
CD Player
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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