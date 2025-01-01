Menu
2017 Audi Q3

149,777 KM

$17,997

+ GST
2017 Audi Q3

Komfort AWD | ALL CREDIT ACCEPTED!!

2017 Audi Q3

Komfort AWD | ALL CREDIT ACCEPTED!!

Location

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

$17,997

+ GST

Used
149,777KM
Excellent Condition
VIN WA1ECCFS0HR007152

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 149,777 KM

Vehicle Description

*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.

FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666

 

|

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

XpressApprovals

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

$17,997

