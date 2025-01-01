$25,997+ GST
2017 Audi Q7
3.0T Technik | FULL LOAD | ALL CREDIT ACCEPTED!!
Location
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
Used
144,649KM
Excellent Condition
VIN WA1VAAF79HD040587
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 144,649 KM
Vehicle Description
|
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Windows
Panoramic Roof
Powertrain
Supercharged
Transmission w/Dual Shift Mode
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
