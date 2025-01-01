$39,997+ GST
2017 Cadillac Escalade
Platinum | ALL CREDIT ACCEPTED!!
Location
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
$39,997
+ GST
Used
146,111KM
Excellent Condition
VIN 1GYS4DKJ5HR262852
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 146,111 KM
Vehicle Description
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***
APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA
INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS
FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.
FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666
|
Vehicle Features
Packages
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Adjustable Pedals
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Keyless Start
WiFi Hotspot
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Media / Nav / Comm
Premium Sound System
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Exterior
Luggage Rack
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Power Retractable Running Boards
Running Boards/Side Steps
Suspension
Air Suspension
Comfort
Climate Control
Convenience
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Mirror Memory
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Heads-Up Display
Entertainment System
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Navigation from Telematics
Active suspension
Transmission Overdrive Switch
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate
Seat-Massage
Automatic Parking
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
