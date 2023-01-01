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2017 Chevrolet Cruze

122,871 KM

Details Description Features

$15,450

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PCL Auto

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2017 Chevrolet Cruze

2017 Chevrolet Cruze

4dr HB 1.4L Premier w/1SF

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2017 Chevrolet Cruze

4dr HB 1.4L Premier w/1SF

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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122,871KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9457267
  • Stock #: 2212-17
  • VIN: 3G1BF6SM3HS509782

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 122,871 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

 

********** 2017 CHEVROLET CRUZE PREMIR RS **********

 

ENGINE: 1.4L 4CYL

 

ONE OWNER

FACTORY REMOTE STARTER ( 2 FOBS )

LEATHER HEATED SEATS

HEATED STEERING WHEEL

PUSH START BUTTON

BACKUP CAMERA

BLUETOOTH

STEERING WHEEL CONTROL

KEYLESS ENTRY

POWER SEAT

WI FI HOTSPOT

CRUISE CONTROL

TOUCH SCREEN

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
Automatic Headlights
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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