Menu
Account
Sign In
Back

2017 Ford Focus

11,194 KM

Details Description Features

$13,950

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$13,950

+ taxes & licensing

PCL Auto

780-244-2886

Contact Seller
2017 Ford Focus

2017 Ford Focus

SE

Watch This Vehicle

2017 Ford Focus

SE

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

Contact Seller

$13,950

+ taxes & licensing

11,194KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8589947
  • Stock #: 2203-21
  • VIN: 1FADP3F22HL265767

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 2203-21
  • Mileage 11,194 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2017 FORD FOCUS SE **********

 

ENGINE: 2.0 L  4 CYL

 

LOW KM (11,194 KM)

BACK-UP CAMERA

BLUETOOTH CONNECTION

KEYLESS

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

TILT STEERING WHEEL

CRUISE CONTROL

A/C

CHILD SAFETY LOCKS

BUCKET SEATS

PASS-THROUGH REAR SEAT

CLOTH SEATS

TEMPORARY SPARE TIRE

ANTI-LOCK BRAKE

SATELLITE RADIO

MP3 PLAYER 

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

ENGINE IMMOBILIZER

INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

TIRE PRESSURE MONITOR

REAR WINDOW DEFROST

TRACTION CONTROL

POWER LOCKS

POWER WINDOWS

TRIP COMPUTER

TELEMATICS

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

AUXILIARY AUDIO INPUT

REAR BENCH SEAT

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From PCL Auto

2010 Honda Accord EX
 108,099 KM
$10,950 + tax & lic
2012 Hyundai Elantra...
 120,860 KM
$7,450 + tax & lic
2017 Ford Focus SE
 97,550 KM
$11,450 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email PCL Auto

PCL Auto

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

Call Dealer

780-244-XXXX

(click to show)

780-244-2886

Quick Links
Directions Website Inventory